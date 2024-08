Das bringt der Olympia-Tag in Paris

Mit einigen Medaillenhoffnungen geht das deutsche Team in den zehnten Wettkampftag bei den Olympischen Spielen. Die Bahnrad-Sprinterinnen sind auf dem Holzoval favorisiert, Lukas Dauser hofft trotz Handicap auf eine Medaille am Barren und die 3x3-Basketballerinnen wollen ihre Siegesserie auch in den K.o.-Spielen fortsetzen.

Die Höhepunkte des Olympia-Tages

11.45 Uhr: Trotz eines vor fünf Wochen erlittenen Muskelbündelrisses im rechten Bizeps hofft Weltmeister Lukas Dauser auf eine Medaille im Barren-Finale. Als Fünfter hat sich der 31-Jährige für den Endkampf qualifiziert.

17.00 Uhr: Nach der starken Vorrunde wollen die Volleyballer ins Halbfinale. Einfach wird es aber nicht. Gegner ist Gastgeber und Tokio-Olympiasieger Frankreich. Beim Aufeinandertreffen in der Nationenliga gab es zuletzt einen deutschen Sieg.

19.59 Uhr: Zum Auftakt der Bahnrad-Wettbewerbe wartet gleich die größte Chance auf die deutsche Mannschaft. Im Teamsprint der Frauen sind Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch nach vier WM-Titeln in Serie favorisiert. Großer Konkurrent ist China, das in der Vorbereitung einen Weltrekord aufgestellt hat.

21.00 Uhr: Mit sechs Siegen in sieben Gruppenspielen haben die deutschen Basketballerinnen im 3x3 überrascht. Nun geht es im Halbfinale gegen Kanada, anschließend folgt das Spiel um Platz drei oder das Finale.

Die Übertragungen der Wettbewerbe

Das ZDF überträgt von 7.30 Uhr an bis Mitternacht. Eurosport beginnt mit seiner Sendung «Bonjour Paris» ebenfalls ab 7.30 Uhr, die Live-Übertragungen gehen bis 23.00 Uhr. Zudem sind die Wettbewerbe in Einzelstreams auf sportschau.de, zdf.de/sport und der Plattform Discovery+ zu sehen.

Die Entscheidungen des Tages

Radsport/Bahn19:59: Teamsprint, Frauen, Finale

Leichtathletik19:00: Stabhochsprung, Männer, Finale20:30: Diskuswurf, Frauen, Finale21:10: 5000 m, Frauen, Finale21:45: 800 m, Frauen, Finale

Kanu/Slalom16:55: Canoe Kajak Cross, Damen, Finale17:00: Canoe Kajak Cross, Herren, Finale

Triathlon08:00: Staffel, Mixed

Schießen09:30: Ol. Schnellfeuerpistole 25 m, Männer, Finale16:00: Skeet, Mixed, Finale

Basketball/3x322:00: Finale, Frauen22:30: Finale, Männer

Turnen11:45: Barren, Männer, Finale12:38: Schwebebalken, Frauen, Finale13:33: Reck, Männer, Finale14:23: Boden, Frauen, Finale

Badminton11:00: Einzel, Damen, Finalrunde, Finale15:40: Einzel, Herren, Finalrunde, Finale

Surfen22:46: Shortboard, Männer, Finale23:27: Shortboard, Frauen, Finale