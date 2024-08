Das bringt der Olympia-Tag in Paris

Bei den Olympischen Spielen von Paris sind am Mittwoch aus deutscher Sicht erneut die Ballsport-Teams im Fokus. Für die Basketballerinnen und die Handballer geht es jeweils um den Einzug ins Halbfinale - beide Teams treffen auf Frankreich. Ein Boxer will vor besonderer Kulisse ins Finale. Bei den Medaillenchancen sieht es eher dünn aus.

Die Höhepunkte des Olympia-Tages

13:30: Die Handballerinnen sind gegen Frankreich ausgeschieden, nun sind die Männer gefordert. Die Ausgangslage ist deutlich besser. In der Vorrunde überzeugte das Team von Bundestrainer Alfred Gislasson mit vier Siegen aus fünf Partien. Das reichte für den überraschenden Gruppensieg. Gastgeber Frankreich mit Handball-Urgestein Nikola Karabatic dürfte nach schwacher Vorrunde aber von den Fans im abgetrennten Fußball-Stadion von Lille besonders angetrieben werden.

18:00: Die deutschen Basketballerinnen sind erstmals überhaupt bei Olympia dabei und dürfen auf eine Medaille hoffen. Gegen Gastgeber Frankreich ist das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis aber Außenseiter. Bei einem Sieg könnte es im Halbfinale zur Neuauflage des Duells mit Europameister Belgien kommen. In der Vorrunde in Lille hatte sich Deutschland überraschend durchgesetzt.

19:29: Im Finale der Mannschaftsverfolgung der Damen geht es heute um die Medaillen. Ob Franziska Brauße, Mieke Kröger, Lisa Klein und Laura Süßemilch die entscheidenden Läufe überhaupt erreichen, entscheidet sich erst am Vormittag in der Runde der letzten Acht. Deutschland holte in Tokio zwar Olympia-Gold. Doch diesmal sind eher andere Nationen favorisiert. Die Männer sind bereits ausgeschieden.

22:02: Eine Olympia-Medaille hat Nelvie Tiafack schon sicher. Im Stade Roland Garros, in dem sonst Tennis bei den French Open gespielt wird, fällt am Abend eine Entscheidung, ob der Superschwergewichtler auch den Finalkampf erreicht. Der Kölner hat zum Abschluss seiner Amateur-Karriere Gold im Visier, bevor er nach den Sommerspielen in Paris ins Profilager wechselt. Sein Gegner ist Bakhodir Jalolov aus Usbekistan.

Die Übertragungen der Wettbewerbe

Das ZDF überträgt von 7.25 Uhr an bis Mitternacht. Eurosport beginnt mit seiner Sendung «Bonjour Paris» ab 7.30 Uhr, die Live-Übertragungen gehen bis 23.30 Uhr. Zudem sind die Wettbewerbe in Einzelstreams auf sportschau.de, zdf.de/sport und der Plattform Discovery+ zu sehen.

Die Entscheidungen des Tages

Schwimmen/Synchron:19:30: Synchron - Gruppe, Frauen, Akrobatische Kür

Leichtathletik: 07:30: Gehen Staffel, Mixed19:00: Stabhochsprung, Frauen, Finale20:25: Diskuswurf, Männer, Finale21:20: 400 m, Männer, Finale21:40: 3000 m Hindernis, Männer, Finale

Radsport/Bahn:18:35: 4000 m Mannschaftsverfolgung, Männer, Finale19:29: 4000 m Mannschaftsverfolgung, Frauen, Finale

Segeln12:13: ILCA 7, Männer, Medal Race13:13: ILCA 6, Frauen, Medal Race14:43: Nacra 17, Mixed, Medal Race15:43: 470er, Mixed, Medal Race

Gewichtheben:16:13: Zweikampf bis 61 kg, Männer, Stoßen20:43: Zweikampf bis 49 kg, Frauen, Stoßen

Boxen:22:34: Halbweltergewicht, Männer, Finale22:51: Halbschwergewicht, Männer, Finale

Ringen:19:55: - 77 kg/griechisch-römisch, Männer, Finale20:30: - 97 kg/griechisch-römisch, Männer, Finale21:20: - 50 kg/Freistil, Frauen, Finale

Taekwondo:22:04: - 49 kg, Frauen, Finale22:17: - 58 kg, Männer, Finale

Klettern:12:58: Speed, Frauen, Finale

Skateboard:17:30: Park, Männer, Finale