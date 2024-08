2.000 Polizisten schützen die Olympia-Abschlussfeier

Das Abschlusswochenende der Olympischen Spiele wird im Großraum Paris von 30.000 Polizeibeamten abgesichert. Davon werden 10.000 zur Begleitung der Marathonläufe am Samstag und Sonntag eingesetzt und 2.000 bei der Abschlusszeremonie im Stade de France am Sonntagabend, sagte Innenminister Gérald Darmanin.

Die Ordnungskräfte blieben weiterhin ausgesprochen wachsam, insbesondere auch mit Blick auf den Terroralarm in Österreich mit der Absage der Taylor-Swift-Konzerte in Wien. «Aber im Moment, in dem ich zu Ihnen spreche, gibt es von unseren Sicherheitsdiensten weiterhin keinen Hinweis auf eine charakteristische Drohung gegen die Olympischen Spiele oder die Abschlusszeremonie.»

Marathon für jedermann am Samstagabend

Der Marathonlauf der Männer startet am Samstagmorgen um 8.00 Uhr im Zentrum von Paris und führt dann an der Seine entlang ins Umland. Die Frauen sind am Sonntagmorgen um 8.00 Uhr dran. Am Samstagabend beginnt ab 21.00 Uhr ein Marathonlauf für jedermann über die komplette Strecke sowie über zehn Kilometer. Zu diesen beiden Läufen werden insgesamt 40.000 Teilnehmer erwartet. Die letzten Läufer werden gegen 4.30 Uhr im Ziel erwartet.

Wegen der Marathonwettbewerbe müssen die Einwohner von Paris sich noch einmal auf erhebliche Verkehrsbeschränkungen gefasst machen. Die Abschlusszeremonie am Sonntag startet um 21.00 Uhr im Stade de France.