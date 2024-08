Abschied mit Musik: Olympia-Sportler fahren zusammen zurück

Verabschiedet von einer Musikkapelle und dem Olympia-Maskottchen haben zahlreiche deutsche Athleten gemeinsam die Heimreise angetreten. Begleitet von Nenas «99 Luftballons» und dem französischen Klassiker «Aux Champs-Elysées» bestiegen die Sportlerinnen und Sportler am Pariser Gare du Nord den mit schwarz-rot-goldenen Fahnen geschmückten Sonderzug des deutschen Teams zur «Willkommensfahrt» nach Köln.

In der nordrhein-westfälischen Stadt am Rhein ist am frühen Nachmittag noch ein Gruppenfoto und ein Empfang von Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker geplant. Dann setzen die Athletinnen und Athleten ihre Heimreise individuell fort. Mit der Schlussfeier waren in der vergangenen Nacht die Sommerspiele in der französischen Hauptstadt zu Ende gegangen.

