Frankreich und Spanien im olympischen Fußball-Endspiel

Die Fußballer von Frankreich und Spanien bestreiten bei den Olympischen Spielen das Finale. Die Hausherren von Trainer Thierry Henry gewannen ihr Halbfinale in Lyon gegen Ägypten mit 3:1 (0:0) nach Verlängerung. Matchwinner war der frühere Mainzer Bundesligaprofi Jean-Philippe Mateta, der einen Doppelpack in der 83. und 99. Minute erzielte. Bayern Münchens neuer Offensivakteur Michael Olise sorgte für den Endstand (108.). Im Duell um Gold trifft die Équipe Tricolore am Freitag im Pariser Prinzenparkstadion auf Spanien, das sich zuvor mit 2:1 gegen Marokko durchgesetzt hatte.

Die im Halbfinale unterlegenen Teams aus Nordafrika spielen bereits am Donnerstag um Bronze. Ägypten war durch ein Tor von Mahmoud Saber in der 62. Minute in Führung gegangen, musste nach Gelb-Rot gegen Omar Fayed (92.) aber fast die ganze Verlängerung in Unterzahl bestreiten. Kurz nach dem Platzverweis fiel dann das 2:1 für Frankreich.

Auch die Spanier hatten in Marseille einen Rückstand gedreht: Fermin Lopez (66.) und Juanlu Sanchez (85.) trafen nach dem Gegentor durch Soufiane Rahimi (37./Foulelfmeter).

Bayern München Neu-Profi Michael Olise (Mitte) sorgte für den Endstand. Foto: Silvia Izquierdo/AP/dpa