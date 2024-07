Italiens Tennisstar Sinner sagt Olympia-Start ab

Italiens Tennisstar Jannik Sinner hat seinen Start bei den Olympischen Spielen in Paris krankheitsbedingt abgesagt. Er leide an einer Mandelentzündung und fühle sich «nicht gut», wie der Australian-Open-Gewinner bei Instagram mitteilte. Der Arzt habe ihm dringend von einer Teilnahme am olympischen Tennisturnier vom 27. Juli bis 4. August abgeraten.

Die Absage sei «eine große Enttäuschung», weil es eines seiner Hauptziele der Saison gewesen sei, schrieb der Weltranglistenerste: «Ich habe mich darauf gefreut, mein Land bei dieser wichtigen Veranstaltung zu vertreten.»

Sinner war einer der Hauptkonkurrenten für Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev, der im Stade Roland Garros als Mitfavorit antritt. Er werde die italienischen Athleten nun «von zu Hause aus unterstützen», so Sinner. Der 22-Jährige war auch für den Doppel-Wettbewerb mit Lorenzo Musetti gemeldet und dort ebenfalls an Position eins gesetzt.