Kletterin Dörffel im Olympia-Halbfinale ausgeschieden

Wie schon ihre beiden Teamkollegen zuvor ist auch die deutsche Kletterin Lucia Dörffel im Halbfinale der Olympischen Spiele ausgeschieden. Die Athletin aus Chemnitz zeigte zwar eine gute Leistung in der Teildisziplin Lead, also dem klassischen Seilklettern. Weil sie zum Wettkampfstart im Bouldern - dem Klettern von schwierigen Elementen in Absprunghöhe - aber gepatzt hatte, reichte es in der Gesamtwertung nicht für einen Platz unter den ersten Acht, der zur Teilnahme am Finale berechtigt. Dörffel (24) kam auf Rang 16.

Am Mittwoch hatten bereits Yannick Flohé als unglücklicher Neunter und Alexander Megos (13.) wegen eines ärgerlichen Ausrutschers bei einem Tritt den Finaleinzug verpasst. Bei den Frauen überragte einmal mehr die Slowenin Janja Garnbret, die die Kletterwand fast bis zum letzten Griff erklomm und nach den zwei Disziplinen 195,7 Punkte von möglichen 200 sammelte. Zum Vergleich: Dörffel kam auf 80,3 Zähler.