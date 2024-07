Murray verzichtet auf Einzel-Start bei Olympia

Großbritanniens Tennisstar Andy Murray wird beim olympischen Turnier in Paris zum Abschied seiner Karriere nicht im Einzelwettbewerb starten. Er wolle sich mit dieser Entscheidung komplett auf das Doppel mit Dan Evans konzentrieren, wurde der zweimalige Olympiasieger in britischen Medien zitiert.

Der 37-jährige Murray wird seine Tennis-Karriere nach den Sommerspielen in Frankreich beenden. Er sei für sein «letztes Tennisturnier überhaupt» in Paris angekommen, hatte er kürzlich bekanntgegeben. Die Olympia-Starts für Großbritannien seien für ihn mit Abstand die denkwürdigsten Wochen seiner Karriere gewesen, «und ich bin extrem stolz, dass ich es noch ein letztes Mal tun kann!»

Fahnenträger in Rio

Im Stade Roland Garros tritt Murray zu seinen fünften Olympischen Spielen an. 2012 hatte er bei den Heim-Spielen in London Gold im Einzel und Silber im Mixed-Doppel gewonnen und damit für Highlights der Veranstaltung gesorgt. Vier Jahre später gewann der frühere Weltranglistenerste auch in Rio de Janeiro die olympische Goldmedaille. In Brasilien durfte er zudem die britische Mannschaft als Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier ins Maracanã-Stadion führen.

Der Schotte kämpft seit Jahren mit Verletzungsproblemen und spielt inzwischen mit einer künstlichen Hüfte. Eine Zyste am Rücken hatte ihn kürzlich vom letzten Einzel-Auftritt in Wimbledon abgehalten. 2013 und 2016 hatte Murray beim Rasen-Klassiker triumphiert. Seinen dritten Grand-Slam-Turniersieg holte er 2012 bei den US Open.