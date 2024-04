Olympische Ringe werden auf Eiffelturm montiert

Das olympische Wahrzeichen wird in Paris schon bald an einem der Wahrzeichen der Stadt zu sehen sein.

Vor den Olympischen Spielen in diesem Sommer in Paris werden die olympischen Ringe auf den Eiffelturm montiert.

Die fünf ineinander verschlungenen und insgesamt 29 Meter breiten und 15 Meter hohen Ringe sollen von Ende April an in 60 Metern Höhe zwischen der ersten und zweiten Etage an der zur Seine gerichteten Seite an dem Pariser Wahrzeichen befestigt werden, bestätigten die Olympia-Organisatoren. Bei allen Olympischen Spielen werden die Ringe in riesiger Ausführung an einem symbolträchtigen Ort befestigt, 2012 in London etwa war dies die Tower Bridge.

Jeder der Ringe aus Stahl hat einen Durchmesser von neun Metern, nachts sollen sie angestrahlt werden. Hergestellt werden die Ringe vom französischen Stahlkonzern ArcelorMittal, wobei die Fertigung in der Region Grand-Est geschieht, woher einst auch der Stahl für den Bau des Eiffelturms selber geliefert wurde.

Während der Spiele wird der Eiffelturm nicht nur die Ringe tragen, sondern auch als Kulisse zum Abschluss der Eröffnungsfeier auf der Seine dienen. Außerdem werden zu Füßen des Wahrzeichens auf dem Marsfeld die Beachvolleyball-Wettbewerbe ausgetragen. Gleich gegenüber am Trocadéro wird der Champions Park eingerichtet, eine riesige Fanzone, in der die Medaillengewinnerinnen und -gewinner jeden Tag durch das Publikum marschieren werden. Schließlich wird der Eiffelturm auch auf den olympischen und paralympischen Medaillen abgebildet sein.

(dpa)