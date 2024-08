Springreiter Kukuk auf Medaillenkurs

Christian Kukuk reitet bei den Olympischen Spielen auf Medaillenkurs. Der 34-Jährige aus Riesenbeck blieb mit Checker im Finale ohne Fehler und erreichte das Stechen. «Die Reise geht weiter. Jetzt heißt es, kurz durchatmen und sich wieder straffen. Ich werde alles geben, um eine Medaille mit nach Hause zu nehmen», sagte Kukuk in der ARD.

Ausgeschieden ist hingegen Philipp Weishaupt. Der 39-Jährige, der ebenfalls in Riesenbeck bei Ludger Beerbaum arbeitet, kassierte in Versailles mit Zineday fünf Strafpunkte. Bereits in der Qualifikation war am Vortag Richard Vogel ausgeschieden. Der 27-Jährige aus Marburg sammelte mit United Touch zwölf Strafpunkte und verfehlte das Finale deutlich.

Philipp Weishaupt erreichte als Letzter das Finale. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa