vor 32 Min.

100 Meter Hürden: Roleder, Dutkiewicz und Lobe im EM-Finale Sonstige Sportarten

Titelverteidigerin Cindy Roleder (Halle/Saale), Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid) und Ricarda Lobe (Mannheim) haben das Finale über 100 Meter Hürden bei der Leichtathletik-EM in Berlin erreicht.

Als Vorlauferste kam Roleder in 12,83 Sekunden sicher weiter. Die WM-Dritte Dutkiewicz gewann ebenfalls ihren Lauf und lief sogar in 12,71 Minuten ins Ziel. Für die deutsche Vizemeisterin Ricarda Lobe reichte der dritte Platz in 12,90 Sekunden, um ebenso in den den Endkampf einzuziehen. (dpa)

