3. Tour-Etappe: Die Sprinter um Ewan und Co. sind am Zug

Nach zwei schweren Etappen durch die Bretagne kommen am dritten Tag der 108.

Tour de France endlich die Sprinter zum Zug.

Auf den 182,7 Kilometern von Lorient nach Pontivy sind am Montag lediglich zwei Anstiege der vierten Kategorie zu bewältigen. Das Ziel liegt am Ende einer 1400 Meter langen Zielgeraden. Das dürften sich die schnellen Männer nicht nehmen lassen. Insbesondere der fünfmalige Tour-Etappengewinner Caleb Ewan aus Australien gehört zu den größten Anwärtern auf den Tagessieg. Ob Altstar André Greipel mitmischen kann, ist eher fraglich. Schließlich war der 38-Jährige zum Tour-Auftakt gleich in einen Massensturz verwickelt.

