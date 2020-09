vor 35 Min.

11. Tour-Etappe: Beste Chance für die Sprinter vor Paris

Am 9. September führt die 11. Etappe über 167,5 Kilometer von Châtelallion-Plage nach Poitiers.

Eine derart gute Gelegenheit bekommen die Sprinter der 107.

Tour de France bis Paris nicht mehr.

Auf der elften Etappe über 167,5 Kilometer von Châtelaillon-Plage nach Poitiers warten am Mittwoch abgesehen von einem Berg der vierten Kategorie keine Schwierigkeiten auf die Fahrer. Nicht einmal der Wind dürfte eine Rolle spielen, wenn das Peloton die Atlantikküste verlässt und durch die Sumpfregion Poitevin fährt. Die Zielgerade in Poitiers ist leicht ansteigend, das könnte dem Iren Sam Bennett in die Karten spielen.

