19. Tour-Etappe: Stressiger Tag für die Sprinter-Teams

Die Sprinter müssen sich schon anstrengen, damit es auf der 19.

Etappe der 107. Tour de France zu einer Massenankunft kommt.

Zwar weist das 166,5 Kilometer lange Teilstück von Bourg-en-Bresse nach Champagnole am Freitag nur einen Berg der vierten Kategorie auf, allerdings geht es häufig auf und ab. Ob die Sprinter-Teams nach der Quälerei in den Alpen das Feld tatsächlich zusammenhalten werden? Die Podiumsanwärter um Primoz Roglic werden jedenfalls mal durchschnaufen, bevor am Samstag das alles entscheidende Bergzeitfahren wartet.

