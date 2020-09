vor 19 Min.

21. Tour-Etappe: Tour d'Honneur mit Sprintfinale

Die Tour d'Honneur beginnt in Mantes-la-Jolie und endet nach 122 Kilometer traditionsgemäß auf den Champs Élysées in Paris.

Werden am Anfang der 21. und letzten Etappe noch die Siegerfotos der Trikotträger geschossen, kommen am Ende die Sprinter auf ihre Kosten. Wie in den vergangenen Jahren ist mit einem Massensprint auf dem Prachtboulevard zu rechnen. So stimmungsvoll wie in der Vergangenheit wird es aber nicht zugehen, lediglich 5000 Zuschauer sind im Zielbereich wegen der Corona-Infektionslage in Paris zugelassen. Die Favoriten auf den letzten Etappensieg sind der Australier Caleb Ewan und der Ire Sam Bennett.

