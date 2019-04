16:42 Uhr

38 Millionen Pfund: Wieder Rekord-Preisgeld in Wimbledon

Geht als Titelverteidigerin in Wimbledon an den Start: Angelique Kerber.

Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon wird 2019 erneut ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet. Die Sieger erwarten fast drei Millionen Euro.

In Wimbledon wird erneut das Preisgeld erhöht. Wie die Organisatoren des berühmten Tennis-Turniers am Dienstag mitteilten, steigt das Preisgeld um 11,8 Prozent auf 38 Millionen Pfund an (rund 44 Millionen Euro). Die Einzel-Sieger erhalten bei den Damen und Herren jeweils 2,35 Millionen Pfund (rund 2,7 Millionen Euro).

Die Kielerin Angelique Kerber ist Titelverteidigerin beim dritten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison, das diesmal vom 1. bis 14. Juli ausgetragen wird. Bei den Herren gewann im Vorjahr der serbische Weltranglisten-Erste Novak Djokovic. (dpa)

Themen Folgen