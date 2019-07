07:44 Uhr

64:0 - Ungarn gelingt höchster Sieg aller Zeiten

Zwei Tore pro Minute: Ungarns Wasserballerinnen fertigen Südkorea ab, feiern den höchsten Sieg der WM-Geschichte.

Die Wasserballerinnen aus Ungarn und Südkorea haben sich einen besonderen Platz in der WM-Historie gesichert. In der WM-Vorrunde gewannen die Ungarinnen gegen Gastgeber Südkorea mit 64:0 (16:0, 18:0, 16:0, 14:0). Das bedeutete den höchsten Sieg in der Historie von Schwimm-Weltmeisterschaften.

Da ein Wasserball-Spiel viermal acht Minuten dauert, fingen sich die Gastgeberinnen im Schnitt pro Minute zwei Gegentore. Bis dato war das 38:1 von Ungarn gegen Kroatien aus dem Jahr 1994 der höchste Sieg gewesen.

Der Sieg der Niederländerinnen am Sonntag mit 33:0 gegen Südafrika ist hinter dem 1994er Spiel die Nummer drei der Rangliste - vergleichsweise harmlos. Die Neuseeländerinnen durften beim 3:22 gegen die USA immerhin auch über eigene Tore jubeln. (dpa)

