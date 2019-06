7,07 Meter: Weitspringerin Mihambo glänzt in Rom

WM-Qualifikation

Olympia-Traum lebt weiter: DHB-Frauen happy in den Urlaub

Für die deutschen Handballerinnen steht am Jahresende ein Highlight an. Bei der WM in Japan will das DHB-Team seine Entwicklung vorantreiben und mit einer Top-7-Platzierung den nächsten Schritt auf dem angestrebten Weg zu den Olympischen Spielen machen.