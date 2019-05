vor 52 Min.

76ers und Trail Blazers erzwingen Entscheidungsspiele

Philadelphia (dpa) – Die Philadelphia 76ers um Basketball-Jungstar Ben Simmons haben im Playoff-Viertelfinale der nordamerikanischen NBA ein entscheidendes siebtes Spiel erzwungen.

Die Sixers gewannen das sechste Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die Toronto Raptors 112:101 (58:43). Der 22-jährige Simmons erzielte 21 Punkte. Seine Teamkollegen Jimmy Butler (25 Punkte) und Joel Embiid (17 Punkt/12 Rebounds) konnten ebenfalls überzeugen.

Bei den Kanadiern war erneut Allstar Kawhi Leonard (29 Punkte/12 Rebounds) der beste Akteur auf dem Parkett. In der Viertelfinalserie steht es ausgeglichen 3:3. Das Entscheidungsspiel ist für den 12. Mai in Toronto angesetzt.

Die Portland Trail Blazers konnten mit einem 119:108 (58:54) über die Denver Nuggets ebenfalls das vorzeitige Playoff-Aus verhindern. Portlands Damian Lillard (32 Punkte), C.J. McCollum (30 Punkte) und Rodney Hood (25 Punkte) waren die herausragenden Akteure. Aufseiten der Nuggets war Allstar Nikola Jokic mit 29 Punkten und 12 Rebounds am erfolgreichsten. Das siebte Spiel in der Western-Conference-Serie wird am 12. Mai in Denver im US-Bundesstaat Colorado ausgetragen. (dpa)

