Abraham gegen Nielsen in Offenburg

Tischtennis

Timo Boll peilt mit 37 ersten WM-Titel an

Am Sonntag beginnt in Schweden die Tischtennis-Mannschafts-WM und zumindest auf dem Papier sind die deutschen Chancen so gut wie nie. Timo Boll freut das besonders. Er hat im Tischtennis bislang viele Triumphe gefeiert. Doch ein Titel fehlt noch.