Abwehrchef Lemke und Kneule reisen von DHB-Team ab Sonstige Sportarten

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft muss in den beiden Testspielen gegen Serbien auf Abwehrchef Finn Lemke und Rückraumspieler Tim Kneule verzichten.

Beide haben die DHB-Auswahl vor der ersten Partie gegen die Serben in Leipzig verletzungsbedingt wieder verlassen, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer kurz vor dem Spiel in der Arena Leipzig. Kneule habe muskuläre Probleme im Oberschenkel und Lemke sei bereits seit dem vergangenen Wochenende angeschlagen, habe aber beim Lehrgang in Leipzig bei der Mannschaft sein wollen. Für die beiden Akteure wird auch mit Blick auf die zweite Partie am Samstag in Dortmund zunächst niemand nachnominiert.

Vor dem ersten Test gegen die Serben hatten sich Kromer und Bundestrainer Christian Prokop in einem Leipziger Hotel mit zahlreichen Bundesliga-Trainern getroffen. Nach der enttäuschenden EM in Kroatien hatte es auch aus der Liga Kritik an Prokop gegeben - mit Blick auf die Heim-WM im kommenden Januar soll allerdings nun konstruktiv zusammengearbeitet werden. "Es war ein sehr nettes, kollegiales und konstruktives Gespräch", sagte Kromer. "Es ist auch thematisiert worden, dass die Kommunikation zwischen Bundestrainer und Vereinstrainern künftig noch interner läuft, als das in der Vergangenheit manchmal der Fall war." (dpa)

