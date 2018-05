vor 31 Min.

Achtelfinal-Aus für Tennisprofi Marterer in Lyon Sonstige Sportarten

Im Achtelfinale beim Tennis-Turnier in Lyon gescheitert: Maximilian Marterer.

Maximilian Marterer ist beim Tennis-Turnier in Lyon im Achtelfinale ausgeschieden.

Der 22 Jahre alte Nürnberger verlor bei der mit 561.345 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung gegen den weitgehend unbekannten Briten Cameron Norrie mit 1:6, 4:6.

Vier Tage vor dem Beginn der French Open in Paris war die Partie bereits nach 61 Minuten wieder vorbei. In der ersten Runde hatte Marterer noch mit einem Sieg gegen den Franzosen Gael Monfils überrascht. In Lyon sind nun keine deutschen Spieler mehr vertreten. (dpa)

