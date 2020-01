vor 23 Min.

Achtelfinals von Kerber und Zverev am deutschen Morgen

Angelique Kerber und Alexander Zverev bestreiten ihre Achtelfinalspiele bei den Australian Open der Tennisprofis zur deutschen Morgenzeit.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber tritt am Montag gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa nicht vor 07.00 Uhr MEZ an (17.00 Uhr Ortszeit/Eurosport). Der Weltranglisten-Siebte Zverev spielt in Melbourne nicht vor 08.30 Uhr MEZ (18.30 Uhr Ortszeit) gegen den Russen Andrej Rubljow. Das geht aus den Spielansetzungen hervor, die die Veranstalter am Sonntag bekanntgaben. (dpa)

