Äthiopier Abate gewinnt 34. Hamburg-Marathon

Nächstes Ziel Olympia

Tischtennis-Star Boll "hat noch ein paar Meisterschaften"

Die deutschen Tischtennis-Stars haben bei der WM in Budapest viel Pech gehabt und vor allem bei Timo Boll ist die große Frage: Bekommt er so eine Chance noch einmal? Trainer und Sportdirektor sind sich sicher: Boll und Co. greifen wieder an.