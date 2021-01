vor 19 Min.

Alba Berlin und Bayern bleiben am Spitzentrio dran

Die Titelfavoriten Alba Berlin und FC Bayern München haben in der Basketball-Bundesliga ihre Pflichtaufgaben mit großer Mühe erfüllt.

Meister Berlin gewann daheim gegen die Jobstairs Gießen 46ers mit 92:82 (45:37) und behauptet dadurch den vierten Platz in der Tabelle. Direkt dahinter lauern die Münchner, die durch den 77:76 (39:33)-Sieg gegen die Niners Chemnitz nach zwei Pflichtspielniederlagen wieder in die Erfolgsspur zurückkehrten.

Die Hauptstädter hatten gegen Gießen nur zu Beginn Probleme. Bester Werfer der Partie war Alba-Profi Simone Fontecchio mit 18 Punkten.

Die Münchner mussten in ihrem Heimspiel auf fünf Leistungsträger verzichten. Aufsteiger Chemnitz konnte die Personalsorgen aber nicht ausnutzen. Die Hausherren kontrollierten die erste Halbzeit, hatten jedoch nach dem Seitenwechsel mit schwindenden Kräften zu kämpfen. Dennoch behielten sie in einer spannenden Schlussphase die Nerven, weil Paul Zipser die entscheidenden Freiwürfe verwandelte.

Alba und die Bayern bleiben am Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg dran. Die Baden-Württemberger hatten bereits am Samstag mit 89:87 gegen ratiopharm Ulm gewonnen und auch die EWE Baskets Oldenburg festigten tags zuvor dank eines 80:73 gegen medi Bayreuth ihren Platz in der Spitzengruppe.

Außerdem trennten sich die Fraport Skyliners und die BG Göttingen 81:63 (36:38). Während die Frankfurter auf einen Playoff-Platz springen, muss sich Göttingen nach der achten Niederlage nach unten orientieren.

© dpa-infocom, dpa:210110-99-972068/2 (dpa)

Tabelle

Spielplan

Themen folgen