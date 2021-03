vor 34 Min.

Alba Berlin unterliegt bei Tabellenführer Barcelona

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague seine 20.

Niederlage kassiert. Die Berliner unterlagen trotz einer lange Zeit guten Leistung beim Tabellenführer FC Barcelona mit 67:80 (40:45).

Mit elf Siegen bleibt Alba Tabellenfünfzehnter. Die Playoffs waren auch vorher schon nicht mehr zu erreichen. Bester Berliner Werfer war Luke Sikma mit neun Punkten.

Trainer Aito Garcia Reneses stand bis auf den verletzten Nationalspieler Maodo Lo der gesamte Kader zur Verfügung. Und Alba kam gut in die Partie hinein, ging schnell 6:2 in Führung. Das katalanische Starensemble kam dann zwar besser in die Partie, aber die Berliner blieben in der temporeichen Partie auf Augenhöhe.

Erst im zweiten Viertel bekam Alba gegen die starke Defensive der Gastgeber Probleme. Knapp vier Minuten gelang kein einziger Punkt, bevor Center Ben Lammers die Durststrecke beendete. Doch auch nach einem Acht-Punkte-Rückstand blieb Alba ruhig, glich vor der Pause sogar wieder zum 40:40 aus.

Nach dem Seitenwechsel lief Alba weiter einem knappen Rückstand hinterher. Mitte des dritten Viertels kamen sie wieder auf zwei Zähler heran (52:54). Doch die Katalanen hatten immer eine Antwort parat. Zu Beginn des letzten Abschnittes zogen sie auf zehn Zähler davon (61:71), weil Alba offensiv nur noch wenig gelang.

