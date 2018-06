Alexander Zverev fühlt sich fit für Halle

Deutschlands Hockey-Herren haben im zweiten Test gegen Weltmeister Australien in Moers ein 2:2 (2:1)-Unentschieden erreicht.

Meeting in Ratingen

Zehnkämpfer Abele holt EM-Ticket

Zehnkämpfer Arthur Abele gelingt in Ratingen das Comeback und sichert sich einen Startplatz für die Heim-EM in Berlin. Die WM-Zweite Carolin Schäfer komplettiert den deutschen Doppel-Sieg und beweist, dass sie an der Spree zu den deutschen Medaillenanwärtern gehört.