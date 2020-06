vor 34 Min.

Allaster wird Turnierdirektorin bei den US Open

Stacey Allaster wird Turnierdirektorin bei den US Open.

Die US Open haben erstmals in ihrer Geschichte eine Frau zur Turnierdirektorin des wichtigsten Tennis-Turniers in den USA ernannt.

Stacey Allaster übernimmt den Posten von David Brewer, wie die US-Nachrichtenagentur AP berichtete.

Inmitten der Corona-Krise ist noch unklar, ob die US Open wie geplant am 31. August beginnen können. (dpa)

