vor 39 Min.

Alster-Damen gewinnen deutsche Meisterschaft

Zum fünften Mal wurden die Damen vom Club an der Alster deutscher Meister im Hallenhockey.

Die Damen vom Club an der Alster sind zum fünften Mal deutscher Meister im Hallenhockey.

Der Nordchampion gewann das Finale in Stuttgart gegen den Titelverteidiger Düsseldorfer HC mit 4:3 (1:2).

Die Hamburgerinnen drehten dabei einen 0:2-Rückstand durch zwei Treffer von Emily Wolbers (32./41. Minute) sowie Tore von Emily Kerner (27.) und Marie Jeltsch (37.) in eine 4:2-Führung. Greta Gerke (6.) und Luisa Steindor (10.) hatten zuvor für den Westmeister getroffen, der in der Schlussphase durch Gerke (53.) auf 3:4 verkürzte. Beide Teams standen sich bereits im dritten Jahr in Serie im Endspiel gegenüber. (dpa)

Deutscher Hockey Bund

