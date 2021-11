Panthers-Quarterback fehlt wegen Schulterverletzung

Die Carolina Panthers müssen in der NFL für mindestens vier Wochen auf ihren Quarterback Sam Darnold verzichten.

Der Spielmacher habe sich bei der Niederlage gegen die New England Patriots die rechte Schulter angebrochen, berichtete Trainer Matt Rhule. P.J. Walker soll ihn in der Zwischenzeit vertreten. Die Panthers ziehen aber auch die Verpflichtung eines derzeit vertragslosen Quarterbacks in Betracht.

