Amerikanerin Keys erste Halbfinalistin bei French Open

US-Open-Finalistin Madison Keys steht erstmals im Halbfinale der French Open.

Die Amerikanerin gewann in Paris 7:6 (7:5), 6:4 gegen Julia Putinzewa aus Kasachstan.

Die Weltranglisten-98. verpasste es auch im zweiten Anlauf, in Paris in ihr erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier einzuziehen. Gegnerin am Donnerstag ist entweder US-Open-Siegerin Sloane Stephens aus den USA oder die Russin Darja Kassatkina.

Angelique Kerber trifft in ihrem Viertelfinale am Mittwoch auf die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien. Außerdem stehen sich dann die Russin Maria Scharapowa und die Spanierin Garbiñe Muguruza gegenüber. (dpa)

