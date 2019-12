vor 38 Min.

Anzahl der Darts-Spieler in deutschen Vereinen gestiegen

Der Zahl der aktiven Darts-Spieler in Vereinen in Deutschland ist in diesem Jahr gestiegen.

Nach Angaben des Deutschen Dart-Verbandes (DDV) spielen zwischen 14.000 und 15.000 Menschen bundesweit Darts im Verein.

Im Vergleich zum Vorjahr seien das rund 2000 Spieler mehr. Die meisten von ihnen kommen aus Niedersachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Elektrodart-Spieler (E-Dart) sind nicht mit eingerechnet.

"Sehr viele Breitensportvereine erkennen die Sparte Darts für sich", sagt DDV-Präsident Michael Sandner der Deutschen Presse-Agentur. In Deutschland gibt es demnach rund 1000 gemeldete Darts-Vereine. Der Sport werde mehr und mehr salonfähig und sei ein sehr einfach zu verstehendes Spiel. "Ein zweiter Grund ist, dass schon jeder mal einen Pfeil auf eine Dartscheibe geworfen hat. So hat jeder einen Anknüpfungspunkt." (dpa)

