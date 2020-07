16:32 Uhr

Aufstiegschance für deutsche Rugby-7er-Auswahl passé

Keine Chance mehr auf die rasche Rückkehr in die Sevens World Series: Das deutsche 7er-Rugby-Nationalteam bei den 7s.

Die deutsche Nationalmannschaft im Siebener-Rugby hat keine Chance mehr auf die rasche Rückkehr in die Sevens World Series.

Der Weltverband World Rugby hat bekanntgegeben, dass die laufende Saison in der Weltserie wegen der anhaltenden Corona-Pandemie abgebrochen wird, teilte der Deutsche Rugby-Verband mit. Das bedeutet auch, dass das Finalturnier der neuen Challenger Series um den Aufstieg in die erstklassige Weltserie nicht stattfinden wird.

Zudem beschloss World Rugby, dass es zwar keinen Absteiger aus der World Series geben wird, zugleich aber Japan als derzeit Führender der Challenger-Series-Gesamtwertung aufsteigt. Die Asiaten werden in der kommenden Saison als 16. und zusätzliches Team dort antreten.

Die Deutschen hatten ihre Chance auf die Rückkehr ins "Oberhaus" beim Turnier in Montevideo durch eine Viertelfinal-Niederlage gegen Chile vergeben. Die Japaner siegten dort und zogen an Deutschland vorbei.

Doch das war nicht der einzige Tiefschlag aus DRV-Sicht: Aufgrund der Weltverbandbeschlüsse steht auch fest, dass das Siebener-Team trotz sportlicher Qualifikation als amtierender Europameister nicht als Einladungsteam an den beiden World-Series-Turnieren in Paris und London teilnehmen kann. Zudem ist derzeit noch unklar, wie der Aufstiegsprozess in die Sevens World Series 2021 aussehen wird.

