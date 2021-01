vor 31 Min.

Auftaktsiege für Barthel und Petkovic in Melbourne

Andrea Petkovic und Mona Barthel haben den deutschen Tennisprofis in Australien einen erfolgreichen Auftakt beschert.

Petkovic rang bei der Gippsland Trophy die Italienerin Martina Trevisan mit 6:1, 3:6, 7:5 nieder. Barthel setzte sich bei den Yarra Valley Classic gegen die Australierin Kimberly Birrell mit 7:5, 6:3 durch. Die Turniere dienen als Vorbereitung auf die am 8. Februar beginnenden Australian Open. Alle Turniere finden in Melbourne statt, wo sich der Tennis-Tross zuletzt zwei Wochen in Quarantäne befunden hatte. Bei den Herren beginnen die Turniere am Montag.

