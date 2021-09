Radsport-Olympiasiegerin Klein verletzt: Saisonende

Erfurt (dpa) – Radsport-Olympiasiegerin Lisa Klein aus Erfurt hat ihre Saison verletzungsbedingt beendet.

Die Goldmedaillengewinnerin in der Mannschaftsverfolgung von Tokio fehlt damit bei den letzten beiden Höhepunkten der Saison im Oktober. Sowohl bei den Bahnradsport-Europameisterschaften im schweizerischen Grenchen als auch bei der anschließenden Weltmeisterschaft im französischen Roubaix wird die 25-Jährige nicht dabei sein können.

"Ich bin dazu gezwungen, mich am Donnerstag an der Schulter operieren zu lassen", schrieb die 25-Jährige auf Instagram. Klein hatte in der vergangenen Woche auch Gold mit der Mixed-Relay-Staffel bei den Straßen-Weltmeisterschaften in Belgien gewonnen.

