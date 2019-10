vor 28 Min.

Aus für Mitfavoriten Boll/Franziska bei German Open

Sind in Bremen früh ausgeschieden: Timo Boll (l) und Patrick Franziska.

Das deutsche Spitzendoppel Timo Boll und Patrick Franziska ist bei den German Open im Tischtennis im Viertelfinale ausgeschieden.

Die beiden Mitfavoriten verloren am Freitagmittag in Bremen in 1:3 Sätzen gegen Fan Zhendong und Lin Gaoyuan aus China. Die deutschen Meister Benedikt Duda und Dang Qiu erreichten dagegen durch einen 3:1-Sieg gegen Jang Woojin und Jeoung Youngsik aus Südkorea überraschend das Halbfinale. Gegner sind dort um 15.40 Uhr die Ex-Weltmeister Chen Chien-An und Chuang Chih-Yuan aus Taiwan. (dpa)

