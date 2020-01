12:34 Uhr

Australian Open: Spieler und Funktionäre sammeln Spenden

Rund zweieinhalb Wochen vor Beginn des ersten Grand-Slam-Tennisturniers des Jahres hat der Turnierdirektor der Australian Open Spendenaktionen für die Opfer der Waldbrände in Australien angekündigt.

Im Rahmen der Australian Open, des am 3. Januar beginnenden ATP Cups und weiterer Turniere in den kommenden Wochen wolle man Geld sammeln, teilte Craig Tiley, Vorstandsvorsitzender von Tennis Australia und Turnierdirektor der Australian Open, via Twitter mit.

Der australische Tennisspieler Nick Kyrgios kündigte ebenfalls auf Twitter an, für jedes geschlagene Ass diesen Sommer umgerechnet 125 Euro zu spenden. Sein Kollege und Landsmann Alex de Minaur erhöhte den Betrag auf mehr als 150 Euro. "Weil ich nicht denke, dass ich so viele Asse schlagen werde wie du", schrieb er auf Twitter. (dpa)

Twitter-Beitrag von Alex de Minaur

Twitter-Beitrag von Craig Tiley

Twitter-Beitrag von Nick Kyrgios

