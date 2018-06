Australier Porte baut Führung bei der Tour de Suisse aus

Ab dem Viertelfinale geht das ATP-Turnier in Stuttgart ohne deutsche Tennisprofis weiter. Im Nürnberger Maximilian Marterer schied am Donnerstag der letzte im Achtelfinale aus. Er verlor gegen den Australier Nick Kyrgios.

Vielseitigkeits-DM

Julia Mestern zur Halbzeit in Führung

Julia Mestern hat am ersten Tag der deutschen Vielseitigkeits-Meisterschaft in Luhmühlen in der Dressur die Führung übernommen.