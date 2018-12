21:39 Uhr

Bahnradfahrerin Hinze belegt Platz zwei im Sprint-Turnier Sonstige Sportarten

London (dpa) – Emma Hinze aus Cottbus hat zum sechsten Mal in der laufenden Bahnrad-Weltcup-Saison den zweiten Platz belegt.

Im Sprint-Turnier auf der Olympia-Bahn von 2012 in London war nur Vize-Weltmeisterin Stephanie Morton aus Australien schneller und schlug die 21-Jährige mit 2:0 Läufen. Am Freitag hatte Hinze an der Seite von Miriam Welte (Kaiserslautern) ebenfalls Rang zwei im Teamsprint belegt.

Auch bei den Weltcups in Milton und Berlin war Hinze jeweils zweimal knapp am Sieg vorbeigefahren. (dpa)

