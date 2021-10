Olympiasiegerin Kröger hofft auf mehr TV-Präsenz für Frauen

Bahnrad-Olympiasiegerin Mieke Kröger hofft darauf, dass der Radsport der Frauen künftig auch häufiger im Fernsehen übertragen wird.

"Wenn Leute das nie zu sehen bekommen, wie wir fahren, dann haben sie auch gar nicht auf dem Schirm, dass es uns gibt", sagte die 28-Jährige dem Deutschlandfunk. Kröger ist sowohl auf der Bahn als auch auf der Straße aktiv und hofft, dass die Austragung der Tour de France im Jahr 2022 "kein Beiprogramm" werde wie in vielen anderen Fällen.

Auch bei den Preisgeldern müsse sich etwas ändern. "300 Euro für den Sieg und das teilt man dann noch durch sechs Fahrerinnen und zehn Prozent gehen noch ab für den Staff", beschrieb Kröger die derzeitigen Umstände. In dieser Woche (20. bis 24. Oktober) steht sie bei der Bahnrad-WM in Roubaix am Start.

© dpa-infocom, dpa:211018-99-636879/2 (dpa)

Bahnradsport beim Weltverband UCI

UCI-Informationen zur WM in Roubaix

BDR-Aufgebot

Liveresultate aus Roubaix

Daten zu Emma Hinze

Kröger-Interview im Deutschlandfunk