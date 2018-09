12:22 Uhr

Barthel erreicht Achtelfinale in Taschkent Sonstige Sportarten

Steht in Taschkent im Achtelfinale: Mona Barthel.

Mona Barthel steht wie ihre deutsche Tenniskollegin Tatjana Maria im Achtelfinale des Damen-Turniers in Taschkent.

Die Neumünsteranerin gewann in der ersten Runde 4:6, 6:3, 6:3 gegen Nigina Abduraimowa.

Die Usbekin, die in der Weltrangliste nur die Nummer 398 ist, war dank einer Wildcard beim WTA-Turnier in ihrer Heimat dabei. Das Hartplatzturnier in der usbekischen Metropole ist mit 250.000 Dollar dotiert. (dpa)

Tableau

Themen Folgen