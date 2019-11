vor 22 Min.

Baseballer Kepler: Marcelinho-Fan und Ex-Hertha-Keeper

Baseball-Profi Max Kepler hat sich als Fan des früheren Fußballprofis Marcelinho von Hertha BSC Berlin geoutet.

Gefragt nach seinen sportlichen Vorbildern sagte der gebürtige Berliner der Deutschen Presse-Agentur: "Ich war großer Marcelinho-Fan." Als Kind sei er oft im Olympiastadion gewesen, erzählte der heute 26-Jährige.

Fast hätte Kepler selbst eine Fußballer-Karriere eingeschlagen. Lange Zeit spielte er als Torwart für die Junioren von Hertha BSC. Mit seinem Klassenkameraden, dem heutigen VfL-Wolfsburg-Profi John-Anthony Brooks, habe er praktisch jede freie Minute auf dem Bolzplatz verbracht.

Kepler spielt in der höchsten amerikanischen Baseball-Liga (MBL) für die Minnesota Twins. In der vergangenen Saison schlug er 36 Homeruns, so viele wie noch kein anderer Europäer vor ihm. (dpa)

Themen folgen