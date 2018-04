22:52 Uhr

Basketball-Meister Bamberg schlägt Ludwigsburg 80:73

Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg bleibt in der Bundesliga auf Playoff-Kurs.

Der Titelverteidiger gewann gegen die MHP Riesen Ludwigsburg 80:73 (41:31) und hat als Tabellensiebter 30:22 Punkte auf dem Konto.

Ludwigsburg (42:12) bleibt trotz der ersten Niederlage nach zuvor vier Siegen in Serie auf Rang drei. Der US-Amerikaner Dorell Wright (17 Punkte) traf vor 6150 Zuschauern für die Bamberger am besten. Bei den Gästen war Justin Sears (24) am treffsichersten. (dpa)

