Neuer DBB-Coach Herbert hofft auf Schröder-Zusage

NBA-Star Dennis Schröder soll auch unter dem neuen Bundestrainer Gordon Herbert eine wichtige Rolle in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft spielen.

Der 62 Jahre alte Kanadier sagte in einem Interview von Sport1, er werde wie mit allen anderen Spielern auch das Gespräch mit Schröder suchen und hoffe auf eine Zusage. Bei der Olympia-Qualifikation und den Spielen in Tokio hatte der in Kürze 28 Jahre alt werdende Aufbauspieler wegen ungeklärter Versicherungsfragen gefehlt.

"Es ist offensichtlich, dass Dennis ein sehr talentierter Spieler ist. Wir hoffen, dass er spielt. Dennis ist ein Spieler, der den Unterschied macht", sagte Herbert. Der künftig für die Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga aktive Schröder habe "sein Land in der Vergangenheit schon mit großer Leidenschaft vertreten. Ich hoffe, so wird es auch in Zukunft sein", sagte Herbert.

Der langjährige Bundesligacoach will auch Kontakt zum einstigen deutschen NBA-Star Dirk Nowitzki aufnehmen. Der 43-jährige Würzburger, der zwei Jahrzehnte lang für die Dallas Mavericks spielte, ist Botschafter für die Heim-Europameisterschaft 2022. "Dirk ist derzeit wieder bei den Mavericks involviert. Wenn ich in den Staaten bin, kann ich hoffentlich mit Dirk sprechen und dann sehen wir, wie es weitergeht", erklärte Herbert.

