Franz Wagner hofft auf eine frühe Ziehung beim NBA-Draft

Basketball-Talent Franz Wagner lässt sich vor dem Draft der nordamerikanischen Profiliga NBA nicht nervös machen.

Dabei werden dem Berliner beim Auswahlverfahren große Chancen eingeräumt, bei dem die NBA-Clubs nach einer vorgegebenen Reihenfolge Nachwuchsspieler verpflichten dürfen.

"Es ergibt keinen Sinn, sich im Vorfeld festzulegen", sagte der 19-Jährige in einem Interview bei "Spox". "Ich habe eine gute Meinung von meinem Spiel und von dem, was ich machen kann. Ich glaube deswegen schon, dass ich einer der besten Spieler in diesem Draft bin. Die Zahl, mit der du gezogen wirst, ist sicherlich cool für die Medien und sorgt für Aufmerksamkeit, aber im Prinzip heißt das nichts. Es geht darum, was du dann daraus machst und ob du auf dem Court deine Leistung bringen kannst."

Auf den Spuren des Bruders

Detlef Schrempf war bisher der Deutsche, der 1985 an Nummer acht am frühesten gezogen wurde. Aber auch Franz Wagners Bruder Moritz durchlief den Draft bereits. Das hilft, findet Franz Wagner: "Ich habe mich mit ihm häufiger ausgetauscht, aber bei jedem Spieler ist es anders." Unter anderem sollen die Sacramento Kings und die Golden State Warriors am Small Forward interessiert sein.

Die Veranstaltung beginnt in der Nacht zum Freitag um 2.00 Uhr (MESZ) und findet im Barclays Center in Brooklyn statt. Wagner gehört zu 20 Talenten, die vor Ort dabei sein dürfen.

© dpa-infocom, dpa:210729-99-594041/2 (dpa)

Interview Spox

Spielerprofil Franz Wagner