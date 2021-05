Lucic unter Top-5-Profis der Euroleague gewählt

Vladimir Lucic vom FC Bayern München ist als erster Basketballer eines deutschen Teams unter die besten fünf Spieler der Euroleague gewählt worden.

Der serbische Allrounder war einer der entscheidenden Bayern-Akteure in dieser Saison, in der die Münchner als erster Bundesligist die Playoffs des wichtigsten europäischen Wettbewerbs erreicht hatten. Dort zwang der Außenseiter dank Lucic den Favoriten Olimpia Mailand in ein entscheidendes fünftes Spiel, wo dann aber doch das Aus im Kampf um das Final-Four-Turnier folgte.

Fans, Journalisten, Trainer und Teamkapitäne wählten den 31-Jährigen in das sogenannte All-EuroLeague First Team, wie die Eliteliga bekanntgab. Lucic war an zwei Wochen der Saison als "Wertvollster Spieler" der Euroleague ausgezeichnet worden. Zuletzt wählten ihn die Bayern-Fans zu ihrem "Spieler des Jahrzehnts".

© dpa-infocom, dpa:210517-99-631710/2 (dpa)

