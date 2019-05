vor 34 Min.

Bayern-Basketballer verlängern Vertrag mit Trainer Radonjic

Die Basketballer des FC Bayern haben den auslaufenden Vertrag mit ihrem Trainer Dejan Radonjic kurz vor dem Start der Playoffs verlängert.

Wie die Münchner mitteilten, wird der 49-Jährige den deutschen Meister damit auch in der kommenden Saison trainieren.

Radonjic war Anfang April vergangenen Jahres als Nachfolger des beurlaubten Sasa Djordjevic verpflichtet worden und hatte auf Anhieb die Meisterschaft gewonnen. Die Münchner starten am Samstag gegen die Löwen Braunschweig in die Playoffs. "Ich fühle mich sehr wohl in München und in diesem großen Verein, den wir gemeinsam weiter voranbringen wollen", sagte Radonjic, der zuvor Roter Stern Belgrad betreut hatte. (dpa)

BBL-Tabelle

FCB-Mitteilung

Infos zu den Playoffs

Radonjic-Profil

Themen Folgen