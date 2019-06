vor 17 Min.

Bayern-Basketballer verpflichten Ulmer MVP Bryant

John Bryant soll bei den Bayern an seine starken Leistungen in Ulm anknüpfen.

Die Basketballer des FC Bayern haben John Bryant verpflichtet.

Der Centerspieler wechselt vom Bundesliga-Rivalen Ulm zu den Münchnern. Der 26-jährige Amerikaner, in den vergangenen beiden Spielzeiten zum wertvollsten Spieler (MVP) der Liga gewählt, erhält einen Zweijahresvertrag.

"Ich habe die Entwicklung des FC Bayern schon lange verfolgt und freue mich riesig, nun Teil dieses Vereines zu sein. Ich kann es kaum erwarten, dass die neue Saison beginnt", wird Bryant in einer Club-Mitteilung zitiert. Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic sagte zur Vertragsunterzeichnung: "John hat in den letzten zwei Jahren die Bundesliga geprägt. Auch seine Leistungen im Eurocup waren beeindruckend. Trotz seiner bisherigen Erfolge, hat er noch viel Potenzial sein Spiel weiter zu verbessern."

Bryant soll zusammen mit seinem Landsmann Jared Homan nach dem Abgang von Lawrence Roberts das Center-Duo bei den Bayern bilden. Den Ausschlag für seine Entscheidung dürfte die Vergabe einer Euroleague-Wildcard gegeben haben. Es gilt als sicher, dass die Münchner in der nächsten Saison in der höchsten europäischen Spielklasse dabei sein werden. Offiziell werden diese Startplätze allerdings erst in dieser Woche vergeben. (dpa)

