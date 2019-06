vor 27 Min.

Bayreuth verpflichtet Oldenburger Burrell

In Ronald Burrell angelten sich die Bayreuther einen erfahrenen Profi.

Basketball-Bundesligist Medi Bayreuth hat Ronald Burrell von den EWE Baskets Oldenburg für die neue Saison verpflichtet.

Das teilte der Verein aus Franken mit.

Der 29 Jahre alte Amerikaner sammelte zuvor in seiner Zeit in Polen auch schon Erfahrung in der Euroleague, der höchsten europäischen Spielklasse im Basketball. "Es ist für uns ein Knaller, einen Spieler vom Vizemeister verpflichten zu können, der über solche Qualitäten und Referenzen verfügt", sagte Geschäftsführer Martin Piotrowski. Der Power Forward erhält einen Vertrag über zwei Jahre. (dpa)

