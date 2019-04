Belgischer Radrennfahrer Patrick Sercu gestorben

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat beim Masters-Turnier in Monte Carlo die nächste Enttäuschung hinnehmen müssen.

Tischtennis-Titelkämpfe

Noch nicht die letzte WM: Roßkopf traut Boll Medaille zu

Am Sonntag beginnen in Budapest die Weltmeisterschaften im Tischtennis. Die Deutschen sind mit gleich drei Spielern aus den Top 20 der Weltrangliste dabei. Ein Jahr vor den Olympischen Spielen ist viel Bewegung in diese Sportart geraten.